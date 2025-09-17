Украинская граница не имела угроз во время учений "Запад-2025", войска рф покидают беларусь - Демченко

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, и непосредственных угроз для украинской границы во время их активной фазы не зафиксировано. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подчеркнув, что ситуация на северном направлении остается под постоянным контролем. Об этом Демченко заявил во время брифинга, пишет УНН.

Представитель ГПСУ Демченко прокомментировал ситуацию на границе с беларусью после завершения совместных военных учений рф и рб "Запад-2025", которые продолжались с 12 по 16 сентября. По его словам, во время активной фазы учений опасности для украинской границы зафиксировано не было.

В направлении нашей границы во время активной фазы мы не наблюдали никакой активности или нестандартных ситуаций. Площадки, где проходили учения на территории Беларуси, расположены значительно вглубь страны, поэтому непосредственной угрозы или провокаций мы не фиксировали

В то же время Демченко подчеркнул, что сейчас происходит сворачивание присутствия российских войск в беларуси. Украинская разведка и пограничники видят подготовку российских сил к убытию на территорию россии.

По словам спикера, важно отметить, что количество военных, задействованных в нынешних учениях, было незначительным. Для сравнения: в 2023 году россия удерживала в беларуси до 12 тысяч своих военнослужащих.

Представитель ГПСУ напомнил, что ситуация на северном направлении остается стратегически важной для Украины.

За развитием событий в беларуси, включая перемещение российских войск, продолжают следить подразделения украинской разведки, Министерства обороны и Госпогранслужбы. Это направление для нас и в дальнейшем остается угрожающим, пока беларусь не прекратит поддержку страны-террориста