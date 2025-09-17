$41.180.06
09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Украинская граница не имела угроз во время учений "Запад-2025", войска рф покидают беларусь - Демченко

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в беларуси.

Украинская граница не имела угроз во время учений "Запад-2025", войска рф покидают беларусь - Демченко

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, и непосредственных угроз для украинской границы во время их активной фазы не зафиксировано. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подчеркнув, что ситуация на северном направлении остается под постоянным контролем. Об этом Демченко заявил во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Представитель ГПСУ Демченко прокомментировал ситуацию на границе с беларусью после завершения совместных военных учений рф и рб "Запад-2025", которые продолжались с 12 по 16 сентября. По его словам, во время активной фазы учений опасности для украинской границы зафиксировано не было.

В направлении нашей границы во время активной фазы мы не наблюдали никакой активности или нестандартных ситуаций. Площадки, где проходили учения на территории Беларуси, расположены значительно вглубь страны, поэтому непосредственной угрозы или провокаций мы не фиксировали

- отметил спикер. 

В то же время Демченко подчеркнул, что сейчас происходит сворачивание присутствия российских войск в беларуси. Украинская разведка и пограничники видят подготовку российских сил к убытию на территорию россии. 

По словам спикера, важно отметить, что количество военных, задействованных в нынешних учениях, было незначительным. Для сравнения: в 2023 году россия удерживала в беларуси до 12 тысяч своих военнослужащих.

Представитель ГПСУ напомнил, что ситуация на северном направлении остается стратегически важной для Украины.

За развитием событий в беларуси, включая перемещение российских войск, продолжают следить подразделения украинской разведки, Министерства обороны и Госпогранслужбы. Это направление для нас и в дальнейшем остается угрожающим, пока беларусь не прекратит поддержку страны-террориста

- подытожил Демченко.

Напомним

12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Американские военные наблюдали за совместными военными учениями россии и беларуси, которые начались на фоне обострения отношений с НАТО. Министр обороны беларуси виктор хренин пригласил их посмотреть "все, что интересует", что стало очередным признаком потепления отношений между Вашингтоном и беларусью.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что москва и минск во время совместных военных учений "Запад-2025" отрабатывают применение российского тактического ядерного оружия.

Степан Гафтко

