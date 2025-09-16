$41.230.05
Лукашенко заявив про відпрацювання запуску ядерної зброї в білорусі - Reuters

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Навчання також задіюють російську гіперзвукову ракету "Орєшник", випробування якої відбулися минулого року.

Лукашенко заявив про відпрацювання запуску ядерної зброї в білорусі - Reuters

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що москва та мінськ під час спільних військових навчань "Захід-2025" відпрацьовують застосування російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Про це йдеться в матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми там все відпрацьовуємо. Вони (західні країни – ред.) теж це знають, ми цього не приховуємо. Від стрільби звичайною стрілецькою зброєю до ядерних боєголовок. Знову ж таки, ми повинні вміти все це робити. Інакше, навіщо їм бути на території білорусі? Але ми абсолютно не плануємо нікому цим погрожувати

- сказав лукашенко. 

Державні ЗМІ цитують начальника Генштабу білорусі, який зазначив, що на навчаннях також була задіяна російська гіперзвукова ракета "Орєшник", випробування якої відбулися минулого року під час війни з Україною. Міністерство оборони білорусі підтвердило, що навчання включали відпрацювання тактичної ядерної зброї разом із розгортанням "Орєшника".

Військові навчання рф і білорусі можуть мати "несподівані повороти" - фінський генерал15.09.25, 17:48 • 4302 перегляди

Навчання "Захід" проходять протягом п'яти днів, за твердженнями білоруських та російських військових вони мають показати бойову готовність мінська і москви, проте викликають занепокоєння у сусідніх країнах на тлі війни в Україні. 

білорусь, яка межує з Україною, росією та країнами НАТО – Польщею, Литвою і Латвією - зберігає російську тактичну ядерну зброю під контролем москви. мінськ також відновлює радянські ядерні сховища.

У Reuters нагадали, що російський диктатор володимир путін раніше заявляв, що росія може розгорнути комплекси "Орєшники" на території білорусі у другій половині 2025 року. лукашенко, який регулярно радиться з путіним, дозволив москві використовувати білорусь для входу в Україну у лютому 2022 року, проте не залучав власні війська до бойових дій.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

ЄС уважно стежить за спільними військовими навчаннями "Захід-2025" на території білорусі. ЄС закликає росію та білорусь дотримуватися Віденського документа ОБСЄ 2011 року та готується до потенційних загроз безпеці.

Степан Гафтко

