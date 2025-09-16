Лукашенко заявив про відпрацювання запуску ядерної зброї в білорусі - Reuters
Київ • УНН
Навчання також задіюють російську гіперзвукову ракету "Орєшник", випробування якої відбулися минулого року.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що москва та мінськ під час спільних військових навчань "Захід-2025" відпрацьовують застосування російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Про це йдеться в матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми там все відпрацьовуємо. Вони (західні країни – ред.) теж це знають, ми цього не приховуємо. Від стрільби звичайною стрілецькою зброєю до ядерних боєголовок. Знову ж таки, ми повинні вміти все це робити. Інакше, навіщо їм бути на території білорусі? Але ми абсолютно не плануємо нікому цим погрожувати
Державні ЗМІ цитують начальника Генштабу білорусі, який зазначив, що на навчаннях також була задіяна російська гіперзвукова ракета "Орєшник", випробування якої відбулися минулого року під час війни з Україною. Міністерство оборони білорусі підтвердило, що навчання включали відпрацювання тактичної ядерної зброї разом із розгортанням "Орєшника".
Навчання "Захід" проходять протягом п'яти днів, за твердженнями білоруських та російських військових вони мають показати бойову готовність мінська і москви, проте викликають занепокоєння у сусідніх країнах на тлі війни в Україні.
білорусь, яка межує з Україною, росією та країнами НАТО – Польщею, Литвою і Латвією - зберігає російську тактичну ядерну зброю під контролем москви. мінськ також відновлює радянські ядерні сховища.
У Reuters нагадали, що російський диктатор володимир путін раніше заявляв, що росія може розгорнути комплекси "Орєшники" на території білорусі у другій половині 2025 року. лукашенко, який регулярно радиться з путіним, дозволив москві використовувати білорусь для входу в Україну у лютому 2022 року, проте не залучав власні війська до бойових дій.
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.
ЄС уважно стежить за спільними військовими навчаннями "Захід-2025" на території білорусі. ЄС закликає росію та білорусь дотримуватися Віденського документа ОБСЄ 2011 року та готується до потенційних загроз безпеці.