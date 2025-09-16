Лукашенко заявив про відпрацювання запуску ядерної зброї в білорусі - Reuters

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що москва та мінськ під час спільних військових навчань "Захід-2025" відпрацьовують застосування російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Про це йдеться в матеріалі Reuters, пише УНН.

Ми там все відпрацьовуємо. Вони (західні країни – ред.) теж це знають, ми цього не приховуємо. Від стрільби звичайною стрілецькою зброєю до ядерних боєголовок. Знову ж таки, ми повинні вміти все це робити. Інакше, навіщо їм бути на території білорусі? Але ми абсолютно не плануємо нікому цим погрожувати