ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями рф та білорусі "Захід-2025" - Єврокомісія

Ексклюзив
12:27 • 2932 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 11024 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 33874 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 26856 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 27607 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33374 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55422 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72213 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105238 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87543 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Популярнi новини
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 15549 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 22124 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 12247 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 18193 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 13860 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 14154 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 18516 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 33878 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 23812 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 102646 перегляди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Скотт Бессент
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іспанія
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 11010 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 12535 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 26636 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 33118 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 82378 перегляди
Truth Social
Financial Times
TikTok
The Guardian
ФАБ-250

ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями рф та білорусі "Захід-2025" - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 56 перегляди

ЄС уважно стежить за спільними військовими навчаннями "Захід-2025" на території білорусі. ЄС закликає росію та білорусь дотримуватися Віденського документа ОБСЄ 2011 року та готується до потенційних загроз безпеці.

ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями рф та білорусі "Захід-2025" - Єврокомісія

ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями "Захід-2025" ("Запад-2025") на території білорусі, заявила речниця Єврокомісії із закордонних справ Анітта Гіппер на брифінгу у понеділок, пише УНН.

Ми уважно стежимо за цими спільними стратегічними військовими навчаннями, які відбуваються на території білорусі

- сказала Гіппер.

"Ми продовжуємо закликати росію та білорусь до повного дотримання Віденського документа ОБСЄ 2011 року, який вимагає попереднього повідомлення про військову діяльність, і продовжуємо бути активно залученими до підготовки до будь-яких потенційних загроз безпеці, пов'язаних із навчаннями "Захід-2025"", - зазначила вона.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

Сюрприз: військові США несподівано відвідали начання "Захід-2025" у білорусі15.09.25, 16:13 • 244 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Білорусь
Європейська комісія
НАТО
Польща