ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями рф та білорусі "Захід-2025" - Єврокомісія
Київ • УНН
ЄС уважно стежить за спільними військовими навчаннями "Захід-2025" на території білорусі. ЄС закликає росію та білорусь дотримуватися Віденського документа ОБСЄ 2011 року та готується до потенційних загроз безпеці.
ЄС "уважно стежить" за військовими навчаннями "Захід-2025" ("Запад-2025") на території білорусі, заявила речниця Єврокомісії із закордонних справ Анітта Гіппер на брифінгу у понеділок, пише УНН.
Ми уважно стежимо за цими спільними стратегічними військовими навчаннями, які відбуваються на території білорусі
"Ми продовжуємо закликати росію та білорусь до повного дотримання Віденського документа ОБСЄ 2011 року, який вимагає попереднього повідомлення про військову діяльність, і продовжуємо бути активно залученими до підготовки до будь-яких потенційних загроз безпеці, пов'язаних із навчаннями "Захід-2025"", - зазначила вона.
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.
