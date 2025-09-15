$41.280.03
Эксклюзив
12:27 • 3408 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 11673 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 34909 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 27435 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 28064 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 33576 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55627 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72267 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105289 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87603 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
ЕС "внимательно следит" за военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025" - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 300 просмотра

ЕС внимательно следит за совместными военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси. ЕС призывает Россию и Беларусь соблюдать Венский документ ОБСЕ 2011 года и готовится к потенциальным угрозам безопасности.

ЕС "внимательно следит" за военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025" - Еврокомиссия

ЕС "внимательно следит" за военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анитта Хиппер на брифинге в понедельник, пишет УНН.

Мы внимательно следим за этими совместными стратегическими военными учениями, которые проходят на территории Беларуси

- сказала Хиппер.

"Мы продолжаем призывать Россию и Беларусь к полному соблюдению Венского документа ОБСЕ 2011 года, который требует предварительного уведомления о военной деятельности, и продолжаем активно участвовать в подготовке к любым потенциальным угрозам безопасности, связанным с учениями "Запад-2025"", - отметила она.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, участвуют более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Беларусь
Европейская комиссия
НАТО
Польша