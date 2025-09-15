ЕС "внимательно следит" за военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025" - Еврокомиссия
Киев • УНН
ЕС внимательно следит за совместными военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси. ЕС призывает Россию и Беларусь соблюдать Венский документ ОБСЕ 2011 года и готовится к потенциальным угрозам безопасности.
ЕС "внимательно следит" за военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анитта Хиппер на брифинге в понедельник, пишет УНН.
Мы внимательно следим за этими совместными стратегическими военными учениями, которые проходят на территории Беларуси
"Мы продолжаем призывать Россию и Беларусь к полному соблюдению Венского документа ОБСЕ 2011 года, который требует предварительного уведомления о военной деятельности, и продолжаем активно участвовать в подготовке к любым потенциальным угрозам безопасности, связанным с учениями "Запад-2025"", - отметила она.
Напомним
12 сентября Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, участвуют более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.