Військові навчання рф і білорусі можуть мати "несподівані повороти" - фінський генерал

Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола заявив, що його країна уважно стежить за військовими навчаннями рф і білорусі "Запад". Про це повідомляє Yle, пише УНН.

За словами Яакколи, який виступив на відкритті Національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою: Росія веде загарбницьку війну в Україні і прагне дестабілізувати також західні країни – минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

На думку командувача, проведення навчань важливе для Росії і створює уявлення про її цілі та ресурси.

Війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. У росії є ресурси і для інших цілей

Попередні навчання "Запад" проводилися чотири роки тому, тоді в них також брали участь війська Росії та Білорусі.

Ми добре пам'ятаємо, як навчання "Запад-21" використовувалися як основа для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів частини залишилися на полігонах