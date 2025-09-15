Військові навчання рф і білорусі можуть мати "несподівані повороти" - фінський генерал
Київ • УНН
Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола, заявив про уважне спостереження за навчаннями рф та білорусі "Запад". Він зазначив, що росія має ресурси для інших цілей, окрім війни в Україні, та попередив про можливі "несподівані повороти" під час маневрів.
Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола заявив, що його країна уважно стежить за військовими навчаннями рф і білорусі "Запад". Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
За словами Яакколи, який виступив на відкритті Національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою: Росія веде загарбницьку війну в Україні і прагне дестабілізувати також західні країни – минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії.
На думку командувача, проведення навчань важливе для Росії і створює уявлення про її цілі та ресурси.
Війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. У росії є ресурси і для інших цілей
Попередні навчання "Запад" проводилися чотири роки тому, тоді в них також брали участь війська Росії та Білорусі.
Ми добре пам'ятаємо, як навчання "Запад-21" використовувалися як основа для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів частини залишилися на полігонах
Яаккола наголосив, що навчання рф можуть супроводжуватися "несподіваними поворотами".
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.
ЄС уважно стежить за спільними військовими навчаннями "Захід-2025" на території білорусі. ЄС закликає росію та білорусь дотримуватися Віденського документа ОБСЄ 2011 року та готується до потенційних загроз безпеці.