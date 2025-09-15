Военные учения рф и беларуси могут иметь "неожиданные повороты" - финский генерал
Командующий Силами обороны Финляндии, генерал Янне Яаккола, заявил о внимательном наблюдении за учениями рф и беларуси "Запад". Он отметил, что россия имеет ресурсы для других целей, кроме войны в Украине, и предупредил о возможных "неожиданных поворотах" во время маневров.
Командующий Силами обороны Финляндии, генерал Янне Яаккола заявил, что его страна внимательно следит за военными учениями рф и беларуси "Запад". Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Подробности
По словам Яакколы, выступившего на открытии Национальных курсов по обороне, маневры проходят на фоне напряженной ситуации с безопасностью: Россия ведет захватническую войну в Украине и стремится дестабилизировать также западные страны – на прошлой неделе российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.
По мнению командующего, проведение учений важно для России и создает представление о ее целях и ресурсах.
Война в Украине не является крупномасштабной стратегической операцией. У россии есть ресурсы и для других целей
Предыдущие учения "Запад" проводились четыре года назад, тогда в них также принимали участие войска России и Беларуси.
Мы хорошо помним, как учения "Запад-21" использовались как основа для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах
Яаккола подчеркнул, что учения рф могут сопровождаться "неожиданными поворотами".
Напомним
12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.
ЕС внимательно следит за совместными военными учениями "Запад-2025" на территории беларуси. ЕС призывает россию и беларусь соблюдать Венский документ ОБСЕ 2011 года и готовится к потенциальным угрозам безопасности.