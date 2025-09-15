Военные учения рф и беларуси могут иметь "неожиданные повороты" - финский генерал

Командующий Силами обороны Финляндии, генерал Янне Яаккола заявил, что его страна внимательно следит за военными учениями рф и беларуси "Запад". Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

По словам Яакколы, выступившего на открытии Национальных курсов по обороне, маневры проходят на фоне напряженной ситуации с безопасностью: Россия ведет захватническую войну в Украине и стремится дестабилизировать также западные страны – на прошлой неделе российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

По мнению командующего, проведение учений важно для России и создает представление о ее целях и ресурсах.

Война в Украине не является крупномасштабной стратегической операцией. У россии есть ресурсы и для других целей

Предыдущие учения "Запад" проводились четыре года назад, тогда в них также принимали участие войска России и Беларуси.

Мы хорошо помним, как учения "Запад-21" использовались как основа для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах