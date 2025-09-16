$41.230.05
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 14186 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 10603 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 16465 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 19681 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13095 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 27475 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22842 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 57663 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67054 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Учения также задействуют российскую гиперзвуковую ракету "Орешник", испытания которой состоялись в прошлом году.

лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что москва и минск в ходе совместных военных учений "Запад-2025" отрабатывают применение российского тактического ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы там все отрабатываем. Они (западные страны – ред.) тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы обычным стрелковым оружием до ядерных боеголовок. Опять же, мы должны уметь все это делать. Иначе, зачем им быть на территории беларуси? Но мы абсолютно не планируем никому этим угрожать

- сказал лукашенко. 

Государственные СМИ цитируют начальника Генштаба беларуси, который отметил, что на учениях также была задействована российская гиперзвуковая ракета "Орешник", испытания которой состоялись в прошлом году во время войны с Украиной. Министерство обороны беларуси подтвердило, что учения включали отработку тактического ядерного оружия наряду с развертыванием "Орешника".

Военные учения рф и беларуси могут иметь "неожиданные повороты" - финский генерал15.09.25, 17:48 • 4262 просмотра

Учения "Запад" проходят в течение пяти дней, по утверждениям белорусских и российских военных они должны показать боевую готовность минска и москвы, однако вызывают беспокойство в соседних странах на фоне войны в Украине. 

беларусь, которая граничит с Украиной, россией и странами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией - хранит российское тактическое ядерное оружие под контролем москвы. минск также восстанавливает советские ядерные хранилища.

В Reuters напомнили, что российский диктатор владимир путин ранее заявлял, что россия может развернуть комплексы "Орешники" на территории беларуси во второй половине 2025 года. лукашенко, который регулярно советуется с путиным, разрешил москве использовать беларусь для входа в Украину в феврале 2022 года, однако не привлекал собственные войска к боевым действиям.

Напомним

12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, участвуют более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

ЕС внимательно следит за совместными военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси. ЕС призывает россию и беларусь соблюдать Венский документ ОБСЕ 2011 года и готовится к потенциальным угрозам безопасности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Беларусь
Reuters
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Литва
Украина
Польша