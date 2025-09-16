лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что москва и минск в ходе совместных военных учений "Запад-2025" отрабатывают применение российского тактического ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Мы там все отрабатываем. Они (западные страны – ред.) тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы обычным стрелковым оружием до ядерных боеголовок. Опять же, мы должны уметь все это делать. Иначе, зачем им быть на территории беларуси? Но мы абсолютно не планируем никому этим угрожать