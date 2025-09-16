лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters
Киев • УНН
Учения также задействуют российскую гиперзвуковую ракету "Орешник", испытания которой состоялись в прошлом году.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что москва и минск в ходе совместных военных учений "Запад-2025" отрабатывают применение российского тактического ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Мы там все отрабатываем. Они (западные страны – ред.) тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы обычным стрелковым оружием до ядерных боеголовок. Опять же, мы должны уметь все это делать. Иначе, зачем им быть на территории беларуси? Но мы абсолютно не планируем никому этим угрожать
Государственные СМИ цитируют начальника Генштаба беларуси, который отметил, что на учениях также была задействована российская гиперзвуковая ракета "Орешник", испытания которой состоялись в прошлом году во время войны с Украиной. Министерство обороны беларуси подтвердило, что учения включали отработку тактического ядерного оружия наряду с развертыванием "Орешника".
Учения "Запад" проходят в течение пяти дней, по утверждениям белорусских и российских военных они должны показать боевую готовность минска и москвы, однако вызывают беспокойство в соседних странах на фоне войны в Украине.
беларусь, которая граничит с Украиной, россией и странами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией - хранит российское тактическое ядерное оружие под контролем москвы. минск также восстанавливает советские ядерные хранилища.
В Reuters напомнили, что российский диктатор владимир путин ранее заявлял, что россия может развернуть комплексы "Орешники" на территории беларуси во второй половине 2025 года. лукашенко, который регулярно советуется с путиным, разрешил москве использовать беларусь для входа в Украину в феврале 2022 года, однако не привлекал собственные войска к боевым действиям.
Напомним
12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, участвуют более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.
ЕС внимательно следит за совместными военными учениями "Запад-2025" на территории Беларуси. ЕС призывает россию и беларусь соблюдать Венский документ ОБСЕ 2011 года и готовится к потенциальным угрозам безопасности.