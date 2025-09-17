Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії
Київ • УНН
росія перекинула морську піхоту з Курського та Сумського напрямків, також захопивши частину Серебрянського лісництва.
Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.
Деталі
Покровськ є важливим оборонним центром, що стримує просування російських військ у Донецькій області та в напрямку міст Краматорськ і Слов'янськ, які також є цілями кремля.
Як зазначили у британському міноборони, росія перекинула з курського і Сумського напрямків підрозділи морської піхоти на Покровський і Добропільський напрямки. Там вони вже проводять наступальні операції невеликими групами.
Крім того, росіяни не відмовляються від планів захоплення міста Лиман на Донечччині, що було звільнене Силами оборони України ще в 2022 році. Також російська армія захопила більшу частину Серебрянського лісництва і закріпила контроль над секторами територій, що знаходяться на адміністративній межі Дніпропетровської і Донецької областей.
Більшість цих прикордонних територій, ймовірно, все ще залишаються під контролем українських сил. Але в околицях села Соснівка російські сили просунулися приблизно на 10 км далі вглиб Дніпропетровської області на вузькому фронті
Нагадаємо
Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.