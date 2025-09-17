Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії

Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Покровськ є важливим оборонним центром, що стримує просування російських військ у Донецькій області та в напрямку міст Краматорськ і Слов'янськ, які також є цілями кремля.

Як зазначили у британському міноборони, росія перекинула з курського і Сумського напрямків підрозділи морської піхоти на Покровський і Добропільський напрямки. Там вони вже проводять наступальні операції невеликими групами.

Крім того, росіяни не відмовляються від планів захоплення міста Лиман на Донечччині, що було звільнене Силами оборони України ще в 2022 році. Також російська армія захопила більшу частину Серебрянського лісництва і закріпила контроль над секторами територій, що знаходяться на адміністративній межі Дніпропетровської і Донецької областей.

Більшість цих прикордонних територій, ймовірно, все ще залишаються під контролем українських сил. Але в околицях села Соснівка російські сили просунулися приблизно на 10 км далі вглиб Дніпропетровської області на вузькому фронті