Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії

09:20 • 14733 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 16504 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 22713 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 25258 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 79581 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 100878 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 50158 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60572 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96114 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31144 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 24991 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 42805 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 31228 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 10834 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 26124 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 26644 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 79581 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 100878 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 52896 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96114 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 30568 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 36493 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 66318 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 64113 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 68476 перегляди
Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 142 перегляди

росія перекинула морську піхоту з Курського та Сумського напрямків, також захопивши частину Серебрянського лісництва.

Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії

Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

Покровськ є важливим оборонним центром, що стримує просування російських військ у Донецькій області та в напрямку міст Краматорськ і Слов'янськ, які також є цілями кремля.

Як зазначили у британському міноборони, росія перекинула з курського і Сумського напрямків підрозділи морської піхоти на Покровський і Добропільський напрямки. Там вони вже проводять наступальні операції невеликими групами.

Крім того, росіяни не відмовляються від планів захоплення міста Лиман на Донечччині, що було звільнене Силами оборони України ще в 2022 році. Також російська армія захопила більшу частину Серебрянського лісництва і закріпила контроль над секторами територій, що знаходяться на адміністративній межі Дніпропетровської і Донецької областей.

Більшість цих прикордонних територій, ймовірно, все ще залишаються під контролем українських сил. Але в околицях села Соснівка російські сили просунулися приблизно на 10 км далі вглиб Дніпропетровської області на вузькому фронті

 - заявили в міноборони Британії.

Нагадаємо

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.

