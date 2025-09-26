$41.410.03
Эксклюзив
05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Более 900 военных, сотни БПЛА и десятки автотехники: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ за сутки

Киев • УНН

 1058 просмотра

25 сентября российская армия потеряла 940 военных, 14 артиллерийских систем и 2 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 составляют 1106430 человек.

Более 900 военных, сотни БПЛА и десятки автотехники: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ за сутки

В течение суток, 25 сентября, российская армия потеряла еще по меньшей мере 940 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 14 артиллерийских систем и 2 танка врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1106430 (+940) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11203 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23287 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 33147 (+14)
          • РСЗО ‒ 1501 (0)
            • средства ПВО ‒ 1222 (0)
              • самолетов ‒ 427 (0)
                • вертолетов ‒ 345 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 63569 (+334)
                    • крылатые ракеты ‒ 3747 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62818 (+82)
                            • специальная техника ‒ 3975 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              25 сентября на фронте зафиксировано 157 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Оккупанты нанесли 38 авиаударов, сбросив 71 управляемую авиабомбу, и использовали 1440 дронов-камикадзе.

                              Вита Зеленецкая

