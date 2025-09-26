Более 900 военных, сотни БПЛА и десятки автотехники: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ за сутки
Киев • УНН
25 сентября российская армия потеряла 940 военных, 14 артиллерийских систем и 2 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 составляют 1106430 человек.
В течение суток, 25 сентября, российская армия потеряла еще по меньшей мере 940 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 14 артиллерийских систем и 2 танка врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Согласно оперативной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1106430 (+940) человек ликвидировано
- танков ‒ 11203 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23287 (0)
- артиллерийских систем ‒ 33147 (+14)
- РСЗО ‒ 1501 (0)
- средства ПВО ‒ 1222 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 345 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 63569 (+334)
- крылатые ракеты ‒ 3747 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62818 (+82)
- специальная техника ‒ 3975 (0)
Данные уточняются.
Напомним
25 сентября на фронте зафиксировано 157 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Оккупанты нанесли 38 авиаударов, сбросив 71 управляемую авиабомбу, и использовали 1440 дронов-камикадзе.
