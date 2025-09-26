128 из 154 российских дронов обезвредили над Украиной
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 154 беспилотниками, 128 из которых сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
россия ночью атаковала Украину 154 беспилотниками, 128 из которых сбиты или подавлены, но есть попадания 26 дронов в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 сентября (с 18.00 25 сентября) враг атаковал 154-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово - рф, около 80 из них - шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.
Как указано, враг продолжает атаковать беспилотниками. "С северного направления зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" - отметили в ВС ВСУ.
