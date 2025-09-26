Половина боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту 26 сентября 2025

На фронте за прошедшие сутки произошло 200 боев, половина пришлась на Покровское и Новопавловское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 26 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4396 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4774 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 6 авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 198 обстрелов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Сиверском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лысовка, Николаевка, Сухецкое, Проминь, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сентябрьское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

