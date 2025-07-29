У 118-й ОМБр відповіли, чи відчувають тиск рф на Запоріжжі

118-ї окрема механізована бригада відчула тиск росіян, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення. Ворог нещодавно пішов механізованим штурмом на позиції бригади, проте їх задум провалився.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи він відчуваєте літній наступ росіян, Пелих відповів: "Наша бригада також відчула вже цей тиск, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення".

Також він розповів про ситуацію на Оріхівському напрямку.

Що стосується Оріхівського напрямку, то спочатку ворог почав тиснути на наших сусідів й нещодавно теж пішов механізованим штурмом на позиції 118-ї окремої механізованої бригади з метою прориву й для того, щоб зайти в населений пункт Мала Токмачка. Їх задум ми попередили завдяки в тому числі аеророзвідці, яка помітила заздалегідь цей наступ й далі у взаємодії всіх підрозділів ворог був знищений