У 118-й ОМБр відповіли, чи відчувають тиск рф на Запоріжжі
Київ • УНН
118-та окрема механізована бригада відчула тиск росіян на всій лінії бойового зіткнення, відбивши механізований штурм на Оріхівському напрямку. Ворог зазнав значних втрат, а його задум прорватися до Малої Токмачки провалився.
118-ї окрема механізована бригада відчула тиск росіян, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення. Ворог нещодавно пішов механізованим штурмом на позиції бригади, проте їх задум провалився.
Про це повідомив начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи він відчуваєте літній наступ росіян, Пелих відповів: "Наша бригада також відчула вже цей тиск, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення".
Також він розповів про ситуацію на Оріхівському напрямку.
Що стосується Оріхівського напрямку, то спочатку ворог почав тиснути на наших сусідів й нещодавно теж пішов механізованим штурмом на позиції 118-ї окремої механізованої бригади з метою прориву й для того, щоб зайти в населений пункт Мала Токмачка. Їх задум ми попередили завдяки в тому числі аеророзвідці, яка помітила заздалегідь цей наступ й далі у взаємодії всіх підрозділів ворог був знищений
Він зазначив, що зараз окупанти оговтуються після розгромного, провального свого наступу.
Адже це не жарти, що протягом декількох годин вони втратили дуже значну силу…Зараз ворог діє лише виключно в темну або сіру пору доби
Доповнення
Сухопутні війська 27 липня повідомляли, що воїни 118 механізованої бригади зупинили черговий механізований штурм росіян. Ворог втратив танк, три БМП, чотири баггі та 38 піхотинців.
25 липня речник сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що на Придніпровському напрямку противник посилив штурмові дії. Зокрема, російська ДРГ намагалась прорватися у Степногірськ Запорізької області, проте спроба була відбита Силами Оборони.
Водночас на Оріхівському напрямку українським військовим вдалося відновити частину позицій. Всі логістичні шляхи ворога на окупованих територіях перебувають під вогневим контролем