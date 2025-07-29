В 118-й ОМБр ответили, чувствуют ли давление РФ на Запорожье

118-я отдельная механизированная бригада ощутила давление россиян, которое наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Враг недавно пошел механизированным штурмом на позиции бригады, однако их замысел провалился.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, ощущает ли он летнее наступление россиян, Пелых ответил: "Наша бригада также ощутила уже это давление, которое наблюдается по всей линии боевого соприкосновения".

Также он рассказал о ситуации на Ореховском направлении.

Что касается Ореховского направления, то сначала враг начал давить на наших соседей и недавно тоже пошел механизированным штурмом на позиции 118-й отдельной механизированной бригады с целью прорыва и для того, чтобы зайти в населенный пункт Малая Токмачка. Их замысел мы предупредили благодаря в том числе аэроразведке, которая заметила заранее это наступление и далее во взаимодействии всех подразделений враг был уничтожен - рассказал Пелых.

Он отметил, что сейчас оккупанты приходят в себя после разгромного, провального своего наступления.

Ведь это не шутки, что в течение нескольких часов они потеряли очень значительную силу…Сейчас враг действует лишь исключительно в темное или серое время суток - сказал Пелых.

Дополнение

Сухопутные войска 27 июля сообщали, что воины 118 механизированной бригады остановили очередной механизированный штурм россиян. Враг потерял танк, три БМП, четыре багги и 38 пехотинцев.

25 июля представитель сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что на Приднепровском направлении противник усилил штурмовые действия. В частности, российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск Запорожской области, однако попытка была отбита Силами Обороны.

В то же время на Ореховском направлении украинским военным удалось восстановить часть позиций. Все логистические пути врага на оккупированных территориях находятся под огневым контролем