російська ДРГ намагалась зайти в Степногірськ Запорізької області – Волошин

На Придніпровському напрямку противник посилив штурмові дії - лише за минулу добу сталося п’ять бойових зіткнень. Зокрема, російська ДРГ намагалась прорватися у Степногірськ Запорізької області, проте спроба була відбита Силами Оборони. Водночас на Оріхівському напрямку українським військовим вдалося відновити частину позицій. Всі логістичні шляхи ворога на окупованих територіях перебувають під вогневим контролем, в ефірі телемарафону повідомив Владислав Волошин речник сил оборони Півдня, передає УНН.

Минулої ночі ворожа диверсійна група намагалась прорватись до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України знищили тих, хто намагався підійти - повідомив речник.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку фіксується перегрупування сил противника, каже Волошин. Очікується, що найближчим часом ворог може активізувати наступальні дії.

"В недалекому майбутньому ми очікуємо, що він відновить активні штурми. Щодо обстрілів і ударів дронами, то ситуація доволі стабільна. Тобто ворог стріляє і завдає удари", - повідомив військовий.

Кам’янське, яке ворог штурмував протягом кількох місяців, майже повністю зруйноване. Там було знищено всі будівлі, укриття та низку українських позицій на околицях. Втім частина Сил оборони продовжує утримувати північну околицю міста.

Ситуація в Кам'янському. Населений пункт знищений в нуль фактично — резюмував Волошин.

При цьому окупанти не припиняють спроб просування, використовуючи зокрема авіацію для ударів по сусідньому населеному пункту Блавні, розповідає Волошин.

На Оріхівському напрямку українським військовим вдалося відновити низку позицій.

"Лінія фронту чи лінія бойового зіткнення, як зараз говорять, це явище доволі динамічне. Сили оборони України проводять оборонну операцію і здійснюють маневрену оборону. Тобто ми не стоїмо на місці, не тримаємо певні позиції, а коли є загроза життю наших військовослужбовців, є загроза прориву ворога, ми тоді відходимо по той чи інший фланг. Туди намагається зайти ворог і ми його знищення в так званих вогневих мішках", — пояснив речник.

Будь-які логістичні маршрути, які ворог прокладає на окупованих територіях, за словами речника перебувають під постійним наглядом українських Сил оборони.

"Противник збудував потрібний логістичний, залізничний шлях для того, щоб покращити і посилити власну логістику, адже до того в нього йшло сполучення залізничне лише з окупованого Криму. Проте ми постійно завдаємо ударів, палимо ворожі ешелони і з паливно-мастильними матеріалами, знищуємо цистерни десятками цистерн і знищуємо ешелони з бойовою технікою", - зазначив Волошин.

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