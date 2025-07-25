Российская ДРГ пыталась зайти в Степногорск Запорожской области – Волошин

На Приднепровском направлении противник усилил штурмовые действия - только за минувшие сутки произошло пять боевых столкновений. В частности, российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск Запорожской области, однако попытка была отбита Силами Обороны. В то же время на Ореховском направлении украинским военным удалось восстановить часть позиций. Все логистические пути врага на оккупированных территориях находятся под огневым контролем, в эфире телемарафона сообщил Владислав Волошин, представитель сил обороны Юга, передает УНН.

Минувшей ночью вражеская диверсионная группа пыталась прорваться в населенный пункт Степногорск, однако Силы обороны Украины уничтожили тех, кто пытался подойти - сообщил спикер.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении фиксируется перегруппировка сил противника, говорит Волошин. Ожидается, что в ближайшее время враг может активизировать наступательные действия.

"В недалеком будущем мы ожидаем, что он возобновит активные штурмы. Что касается обстрелов и ударов дронами, то ситуация довольно стабильная. То есть враг стреляет и наносит удары", - сообщил военный.

Каменское, которое враг штурмовал в течение нескольких месяцев, почти полностью разрушено. Там были уничтожены все здания, укрытия и ряд украинских позиций на окраинах. Впрочем, часть Сил обороны продолжает удерживать северную окраину города.

Ситуация в Каменском. Населенный пункт уничтожен в ноль фактически — резюмировал Волошин.

При этом оккупанты не прекращают попыток продвижения, используя в частности авиацию для ударов по соседнему населенному пункту Блавни, рассказывает Волошин.

На Ореховском направлении украинским военным удалось восстановить ряд позиций.

"Линия фронта или линия боевого соприкосновения, как сейчас говорят, это явление довольно динамичное. Силы обороны Украины проводят оборонительную операцию и осуществляют маневренную оборону. То есть мы не стоим на месте, не держим определенные позиции, а когда есть угроза жизни наших военнослужащих, есть угроза прорыва врага, мы тогда отходим по тому или иному флангу. Туда пытается зайти враг и мы его уничтожаем в так называемых огневых мешках", — пояснил спикер.

Любые логистические маршруты, которые враг прокладывает на оккупированных территориях, по словам спикера, находятся под постоянным наблюдением украинских Сил обороны.

"Противник построил нужный логистический, железнодорожный путь для того, чтобы улучшить и усилить собственную логистику, ведь до того у него шло сообщение железнодорожное только из оккупированного Крыма. Однако мы постоянно наносим удары, жжем вражеские эшелоны и с горюче-смазочными материалами, уничтожаем цистерны десятками цистерн и уничтожаем эшелоны с боевой техникой", - отметил Волошин.

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