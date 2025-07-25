россияне перебрасывают пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы создать угрозу для Купянска

На Харьковском направлении российские захватчики продолжают перебрасывать свою пехоту через реку Оскол, чтобы в дальнейшем наступать на Купянск. При этом попытки перебросить бронетехнику терпят неудачу из-за противодействия Сил обороны, сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Реку Оскол россияне форсировали уже достаточно давно. Сейчас они продолжают перебрасывать свою пехоту на западный берег Оскола, чтобы создать угрозы для города Купянск. Очевидно, они стремятся подготовить условия для окружения или штурма города - пояснил Шамшин.

Спикер добавил, что россияне пытались навести понтонные переправы, но украинским военным удается противодействовать этим попыткам.

Надо понимать, что на западный берег Оскола на данный момент они могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику выявляла и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены - добавил Шамшин.

Дополнение

Оккупанты активизировались на Харьковщине, особенно возле Волчанска, но значительных успехов не достигли. Вероятно, это попытка создать небольшую "серую зону" вблизи границы.