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Трегубов про активізацію рф на Харківщині: вона поки що не настільки велика

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Окупанти активізувалися на Харківщині, особливо біля Вовчанська, але значних успіхів не досягли. Ймовірно, це спроба створити невелику «сіру зону» поблизу кордону.

Трегубов про активізацію рф на Харківщині: вона поки що не настільки велика

Активізація російських окупантів  на Харківщині поки що не настільки велика. Росіяни пруть на Вовчанськ вже впродовж років двох, але без особливого успіху. Тому скоріш за все, це посилення тиску, намагання сформувати вузеньку "сіру зону". Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Активізація на Харківщині поки що не настільки велика. Вони пруть на Вовчанськ вже впродовж років двох, але без особливого успіху не можуть пройти сам Вовчанськ. Тому мені здається, що це скоріш посилення тиску, намагання сформувати якусь вузеньку "сіру зону", якщо враховувати, що Вовчанськ дуже близько до кордону, то це справді вузенька "сіра зона"

- сказав Трегубов.

Доповнення

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомляв, що в районі Дворічного на Харківщині ситуація залишається складною. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Проте наразі переправ через річку у ворога немає.

Анна Мурашко

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