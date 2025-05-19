Трегубов об активизации рф на Харьковщине: она пока что не настолько велика

Активизация российских оккупантов в Харьковской области пока что не настолько велика. Россияне прут на Волчанск уже на протяжении лет двух, но без особого успеха. Поэтому скорее всего, это усиление давления, попытка сформировать узенькую "серую зону". Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Активизация в Харьковской области пока что не настолько велика. Они прут на Волчанск уже на протяжении лет двух, но без особого успеха не могут пройти сам Волчанск. Поэтому мне кажется, что это скорее усиление давления, попытка сформировать какую-то узенькую "серую зону", если учитывать, что Волчанск очень близко к границе, то это действительно узенькая "серая зона" - сказал Трегубов.

Дополнение

Спикер ОГТ "Харьков" Павел Шамшин сообщал, что в районе Двуречного в Харьковской области ситуация остается сложной. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол. Однако пока переправ через реку у врага нет.