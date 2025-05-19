Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"
Київ • УНН
В районі Дворічного росіяни перекидають піхотні групи на правий берег річки Оскіл, проте наразі переправ у них немає. У Вовчанську майже не лишилось вцілілих будівель.
В районі Дворічного на Харківщині ситуація залишається складною. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Проте наразі переправ через річку у ворога немає. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає УНН.
Складною залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічне. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп’янськ саме з півночі по правому берегу. Час від часу росіяни намагаються наводити переправи через Оскіл, але щоразу ми такі спроби виявляємо й такі переправи знищуємо. Наразі переправ через Оскіл у ворога там немає
За його словами, в районі Дворічної росіяни використовують бронетехніку й багі з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з українськими дронами, але так щастить далеко не всім росіянам.
Для багатьох окупантів переправа на правий берег річки Оскіл фактично квиток в один кінець
Окрім того, він повідомив, що у Вовчанську немає фактично жодної вцілілої будівлі.
Якщо щось й лишилося, то це підземні комунікації, підвальні приміщення, де ворог продовжує накопичувати свої ресурси, це насамперед жива сила, боєкомплект, провізія. Загалом все те, що йому потрібно для продовження штурмових дій
Доповнення
12 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російське угрупування, яке зараз за річкою Оскіл у Харківській області, не спроможне на активні штурмові дії, тому що окупанти не можуть туди ефективно постачати снаряди, пальне.