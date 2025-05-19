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Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

В районі Дворічного росіяни перекидають піхотні групи на правий берег річки Оскіл, проте наразі переправ у них немає. У Вовчанську майже не лишилось вцілілих будівель.

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

В районі Дворічного на Харківщині ситуація залишається складною. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Проте наразі переправ через річку у ворога немає. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає УНН.  

Складною залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічне. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп’янськ саме з півночі по правому берегу. Час від часу росіяни намагаються наводити переправи через Оскіл, але щоразу ми такі спроби виявляємо й такі переправи знищуємо. Наразі переправ через Оскіл у ворога там немає

- розповів Шамшин

За його словами, в районі Дворічної росіяни використовують бронетехніку й багі з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з українськими дронами, але так щастить далеко не всім росіянам. 

Для багатьох окупантів переправа на правий берег річки Оскіл фактично квиток в один кінець

- сказав Шамшин.

Окрім того, він повідомив, що у Вовчанську немає фактично жодної вцілілої будівлі. 

Якщо щось й лишилося, то це підземні комунікації, підвальні приміщення, де ворог продовжує накопичувати свої ресурси, це насамперед жива сила, боєкомплект, провізія. Загалом все те, що йому потрібно для продовження штурмових дій

- заявив Шамшин.

Доповнення

12 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російське угрупування, яке зараз за річкою Оскіл у Харківській області, не спроможне на активні штурмові дії, тому що  окупанти не можуть туди ефективно постачати снаряди, пальне.

Анна Мурашко

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