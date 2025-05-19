Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

В районі Дворічного на Харківщині ситуація залишається складною. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Проте наразі переправ через річку у ворога немає. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає УНН.

Складною залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічне. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп’янськ саме з півночі по правому берегу. Час від часу росіяни намагаються наводити переправи через Оскіл, але щоразу ми такі спроби виявляємо й такі переправи знищуємо. Наразі переправ через Оскіл у ворога там немає

За його словами, в районі Дворічної росіяни використовують бронетехніку й багі з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з українськими дронами, але так щастить далеко не всім росіянам.

Для багатьох окупантів переправа на правий берег річки Оскіл фактично квиток в один кінець

Окрім того, він повідомив, що у Вовчанську немає фактично жодної вцілілої будівлі.

Якщо щось й лишилося, то це підземні комунікації, підвальні приміщення, де ворог продовжує накопичувати свої ресурси, це насамперед жива сила, боєкомплект, провізія. Загалом все те, що йому потрібно для продовження штурмових дій