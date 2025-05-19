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На данный момент переправ через реку Оскол у россиян нет, но в районе Двуречного ситуация сложная - представитель ОТГ "Харьков"

Киев • УНН

 • 408 просмотра

В районе Двуречного россияне перебрасывают пехотные группы на правый берег реки Оскол, однако на данный момент переправ у них нет. В Волчанске почти не осталось уцелевших зданий.

На данный момент переправ через реку Оскол у россиян нет, но в районе Двуречного ситуация сложная - представитель ОТГ "Харьков"

В районе Двуречного в Харьковской области ситуация остается сложной. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол. Однако пока переправ через реку у врага нет. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает УНН.  

Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречное. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск именно с севера по правому берегу. Время от времени россияне пытаются наводить переправы через Оскол, но каждый раз мы такие попытки выявляем и такие переправы уничтожаем. Пока переправ через Оскол у врага там нет

- рассказал Шамшин

По его словам, в районе Двуречной россияне используют бронетехнику и багги с целью быстрого перемещения между позициями, чтобы избежать встречи с украинскими дронами, но так везет далеко не всем россиянам. 

Для многих оккупантов переправа на правый берег реки Оскол фактически билет в один конец

- сказал Шамшин.

Кроме того, он сообщил, что в Волчанске нет фактически ни одного уцелевшего здания. 

Если что-то и осталось, то это подземные коммуникации, подвальные помещения, где враг продолжает накапливать свои ресурсы, это прежде всего живая сила, боекомплект, провизия. В общем, все то, что ему нужно для продолжения штурмовых действий

- заявил Шамшин.

Дополнение

12 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что российская группировка, которая сейчас за рекой Оскол в Харьковской области, не способна на активные штурмовые действия, потому что  оккупанты не могут туда эффективно поставлять снаряды, топливо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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