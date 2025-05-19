На данный момент переправ через реку Оскол у россиян нет, но в районе Двуречного ситуация сложная - представитель ОТГ "Харьков"

В районе Двуречного в Харьковской области ситуация остается сложной. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол. Однако пока переправ через реку у врага нет. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречное. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск именно с севера по правому берегу. Время от времени россияне пытаются наводить переправы через Оскол, но каждый раз мы такие попытки выявляем и такие переправы уничтожаем. Пока переправ через Оскол у врага там нет

По его словам, в районе Двуречной россияне используют бронетехнику и багги с целью быстрого перемещения между позициями, чтобы избежать встречи с украинскими дронами, но так везет далеко не всем россиянам.

Кроме того, он сообщил, что в Волчанске нет фактически ни одного уцелевшего здания.

Если что-то и осталось, то это подземные коммуникации, подвальные помещения, где враг продолжает накапливать свои ресурсы, это прежде всего живая сила, боекомплект, провизия. В общем, все то, что ему нужно для продолжения штурмовых действий