Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"

російське угрупування, яке зараз за річкою Оскіл у Харківській області, не спроможне на активні штурмові дії, тому що окупанти не можуть туди ефективно постачати снаряди, пальне. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони пролізли за річку (Оскіл – ред.), коли вона була замерзла, коли вони могли робити це по кризі. Але вони не можуть ефективно постачати за річку, коли вона вже не має криги, снаряди, пальне. Тому те угрупування яке в них зараз за річкою не спроможне для активних штурмових дій, а вони б хотіли, щоб воно було спроможне й підтримувало атаку в бік Куп'янська, просто з іншого напрямку