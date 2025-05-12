Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
російське угруповання за річкою Оскіл не здатне до активних штурмових дій через неможливість ефективного постачання. Окупанти не можуть звести переправу через вогневе ураження.
російське угрупування, яке зараз за річкою Оскіл у Харківській області, не спроможне на активні штурмові дії, тому що окупанти не можуть туди ефективно постачати снаряди, пальне. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вони пролізли за річку (Оскіл – ред.), коли вона була замерзла, коли вони могли робити це по кризі. Але вони не можуть ефективно постачати за річку, коли вона вже не має криги, снаряди, пальне. Тому те угрупування яке в них зараз за річкою не спроможне для активних штурмових дій, а вони б хотіли, щоб воно було спроможне й підтримувало атаку в бік Куп'янська, просто з іншого напрямку
За його словами, росіяни не можуть звести переправу через річку, тому що по ним відразу завдається вогневе ураження.
Для цього їм потрібно було звести, щось кшталт дамби, або кинути ефективну понтонну переправу, яка б протрималася деякий час. Цього не відбувається, на це вони не здатні, тому що по ним відразу завдається вогневе ураження
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