Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
08:59 • 3916 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 10882 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 23328 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
06:50 • 20720 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
06:38 • 27610 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
05:40 • 47226 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

12 травня, 03:50 • 30657 перегляди

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України

11 травня, 17:14 • 46508 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 68206 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 84800 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
34%
748мм
Популярнi новини

рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

12 травня, 00:56 • 31337 перегляди

У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку

12 травня, 01:19 • 32453 перегляди

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

05:48 • 27986 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 16004 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 34511 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 23345 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 34869 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

05:40 • 47236 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 74553 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 181912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 16294 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 25946 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 33555 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 114449 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 62577 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

російське угруповання за річкою Оскіл не здатне до активних штурмових дій через неможливість ефективного постачання. Окупанти не можуть звести переправу через вогневе ураження.

Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"

російське угрупування, яке зараз за річкою Оскіл у Харківській області, не спроможне на активні штурмові дії, тому що  окупанти не можуть туди ефективно постачати снаряди, пальне. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони пролізли за річку (Оскіл – ред.), коли вона була замерзла, коли вони могли робити це по кризі. Але вони не можуть ефективно постачати за річку, коли вона вже не має криги, снаряди, пальне. Тому те угрупування яке в них зараз за річкою не спроможне для активних штурмових дій, а вони б хотіли, щоб воно було спроможне й підтримувало атаку в бік Куп'янська, просто з іншого напрямку

- розповів Трегубов.

За його словами, росіяни не можуть звести переправу через річку, тому що по ним відразу завдається вогневе ураження.

Для цього їм потрібно було звести, щось кшталт дамби, або кинути ефективну понтонну переправу, яка б протрималася деякий час. Цього не відбувається, на це вони не здатні, тому що по ним відразу завдається вогневе ураження

- сказав Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в районі Куп'янська: рф тисне з трьох сторін20.04.25, 12:35 • 15350 переглядiв

Доповнення

У квітні командир підрозділу "Терра" у складі 3 ОШБр Микола Волохов повідомляв, що після відбиття українськими військовими селища Надія російські окупанти підвищили кількість резервів. Ворог концентрує сили на Харківщині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Харківська область
Куп'янськ
Brent
$65.74
Bitcoin
$104,446.50
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.54
Золото
$3,234.64
Ethereum
$2,550.90