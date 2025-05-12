Группировка рф, которая "пролезла" за реку Оскол, не способна на активные штурмовые действия - спикер ОСУВ "Хортица"

российская группировка, которая сейчас за рекой Оскол в Харьковской области, не способна на активные штурмовые действия, потому что оккупанты не могут туда эффективно поставлять снаряды, горючее. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Они пролезли за реку (Оскол – ред.), когда она была замерзшая, когда они могли делать это по льду. Но они не могут эффективно поставлять за реку, когда она уже не имеет льда, снаряды, горючее. Поэтому та группировка, которая у них сейчас за рекой, не способна для активных штурмовых действий, а они бы хотели, чтобы она была способна и поддерживала атаку в сторону Купянска, просто с другого направления - рассказал Трегубов.

По его словам, россияне не могут свести переправу через реку, потому что по ним сразу наносится огневое поражение.

Для этого им нужно было свести что-то вроде дамбы, или бросить эффективную понтонную переправу, которая бы продержалась некоторое время. Этого не происходит, на это они не способны, потому что по ним сразу наносится огневое поражение - сказал Трегубов.

Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в районе Купянска: РФ давит с трех сторон

Дополнение

В апреле командир подразделения "Терра" в составе 3 ОШБр Николай Волохов сообщал, что после отражения украинскими военными поселка Надежда российские оккупанты повысили количество резервов. Враг концентрирует силы на Харьковщине.