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росіяни перекидають піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб створити загрозу для Купʼянська

Київ • УНН

 • 964 перегляди

російські війська продовжують перекидати піхоту через річку Оскіл на західний берег, готуючись до наступу на Куп'янськ. Спроби переправити бронетехніку та навести понтонні переправи успішно припиняються Силами оборони.

росіяни перекидають піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб створити загрозу для Купʼянська

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують перекидати свою піхоту через річку Оскіл, щоб в подальшому наступати на Куп’янськ. При цьому спроби перекинути бронетехніку зазнають невдачі через протидію Сил оборони, повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

Річку Оскіл росіяни форсували уже досить давно. Зараз вони продовжують перекидати свою піхоту на західний берег Осколу, щоб створити загрози для міста Куп’янськ. Очевидно, вони прагнуть підготувати умови для оточення чи штурму міста

- пояснив Шамшин.

Речник додав, що росіяни намагалися навести понтонні переправи, але українським військовим вдається протидіяти цим спробам.

Треба розуміти, що на західний берег Осколу на даний момент вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння. У них були спроби наводити через Оскіл понтонні переправи, але щоразу наша аеророзвідка таку техніку виявляла і знищувала. Тому логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл вкрай обмежені

- додав Шамшин.

Доповнення

Окупанти активізувалися на Харківщині, особливо біля Вовчанська, але значних успіхів не досягли. Ймовірно, це спроба створити невелику "сіру зону" поблизу кордону.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Вовчанськ
Куп'янськ
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