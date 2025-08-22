Ворог зосередив атаки на Покровському напрямку, але вдень бої тривають також на інших напрямках - Генштаб
Російські війська 22 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку, також тривають бої на Куп'янському, Північно-Слобожанському, Курському напрямках. Українські захисники успішно відбивають атаки ворога.
Українські захисники зривають плани окупантів, маючи успіхи у низці локацій. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
На Покровському напрямку протягом дня збройні сили російської федерації 22 рази намагалися просунутися до позицій українських захисників поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися ду районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.
На інших напрямках фронту ситуація наступна:
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників, ще один бій триває.
Ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.
На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.
На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.
На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував у районі населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіація ворога вдарила авіабомбами по Вишневому.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Степногірську та Успенівці.
На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.
Нагадаємо
До половини зі 157 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 серпня у Генеральному штабі ЗСУ.
Підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі. Знищено до трьох БПЛА "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які використовувалися для розвідки в Чорному морі.