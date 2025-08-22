$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 1728 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
12:16 • 3454 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 11181 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 13396 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34 • 10706 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11996 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10730 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13106 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22333 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 44979 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 1728 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 11181 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 13396 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 44979 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 16124 перегляди
Ворог зосередив атаки на Покровському напрямку, але вдень бої тривають також на інших напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Російські війська 22 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку, також тривають бої на Куп'янському, Північно-Слобожанському, Курському напрямках. Українські захисники успішно відбивають атаки ворога.

Ворог зосередив атаки на Покровському напрямку, але вдень бої тривають також на інших напрямках - Генштаб

Українські захисники зривають плани окупантів, маючи успіхи у низці локацій. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Покровському напрямку протягом дня збройні сили російської федерації 22 рази намагалися просунутися до позицій українських захисників поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися ду районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

На інших напрямках фронту ситуація наступна:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників, ще один бій триває.

Ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

- передає Генштаб.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував у районі населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіація ворога вдарила авіабомбами по Вишневому.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Степногірську та Успенівці.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.

Нагадаємо

До половини зі 157 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 серпня у Генеральному штабі ЗСУ.

Підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі. Знищено до трьох БПЛА "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які використовувалися для розвідки в Чорному морі.

Ігор Тележніков

