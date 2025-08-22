$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 25518 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 29642 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 34937 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 21032 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 32522 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71119 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78759 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81279 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102971 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 235646 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Покровський та Новопавлівський напрямки припала половина боїв: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 120 перегляди

За добу зафіксовано 157 бойових зіткнень, половина з них припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог завдав два ракетні удари 44 ракетами та 75 авіаційних ударів.

На Покровський та Новопавлівський напрямки припала половина боїв: карта від Генштабу

До половини зі 157 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинув 125 керованих авіаційних бомб, залучив 5 875 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби ракетних військ і артилерії, шість пунктів управління, два склади пально-мастильних матеріалів російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог шість разів атакував українські підрозділи оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 35 атак загарбників у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися уперед - успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
КАБ-500
КАБ-250
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Курська область
Реактивна система залпового вогню
Волинська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Синельникове
Дніпро (місто)
Лиман (місто)
НАТО
Збройні сили України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ