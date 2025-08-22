На Покровское и Новопавловское направления пришлась половина боев: карта от Генштаба

До половины из 157 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросил 125 управляемых авиационных бомб, задействовал 5 875 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5 709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ракетных войск и артиллерии, шесть пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Сиверском направлении наши войска отбили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григоровки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак, в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калиново, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Орехово, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное, Лисовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты