Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 24256 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 28393 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 33633 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 20375 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 32027 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 70753 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78517 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81020 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102818 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 234935 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
77%
742мм
Популярные новости
Украина и союзники разрабатывают военную поддержку для дипломатии по обеспечению устойчивого мира - Сырский21 августа, 19:10 • 4054 просмотра
В центре столицы завтра ограничат движение транспорта: что известно21 августа, 19:23 • 4666 просмотра
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова21 августа, 20:25 • 11224 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto01:26 • 10368 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 6042 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 24260 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 33636 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 108798 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 132525 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 234936 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Ким Чен Ын
Никита Хрущев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Белый дом
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 2672 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 75223 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 69195 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 67584 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 93927 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Футбол
Хранитель

Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты

Киев • УНН

 • 406 просмотра

21 августа российские войска потеряли 790 солдат и 33 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 составляют 1074320 человек.

Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты

За сутки 21 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 790 солдат и 33 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1074320 (+790) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11124 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23160 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 31835 (+46)
          • РСЗО ‒ 1472 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1210 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52787 (+318)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (+33)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59426 (+110)
                            • специальная техника ‒ 3944 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

                              Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»21.08.25, 11:21 • 3504 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Крылатая ракета
                              Зенитная война
                              Многоствольная ракетная установка
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат