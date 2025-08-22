Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты
Киев • УНН
21 августа российские войска потеряли 790 солдат и 33 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 составляют 1074320 человек.
За сутки 21 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 790 солдат и 33 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1074320 (+790) человек ликвидировано
- танков ‒ 11124 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23160 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 31835 (+46)
- РСЗО ‒ 1472 (+1)
- средства ПВО ‒ 1210 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52787 (+318)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (+33)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59426 (+110)
- специальная техника ‒ 3944 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
