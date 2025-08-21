Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»

Президент Владимир Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов за счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает – Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении отреагировал на спекуляции относительно возможного "обмена территориями" с Россией. Он подчеркнул, что для Украины существуют красные линии, которые невозможно пересечь, и первая из них – это отказ признавать любую оккупацию.

Чтобы говорить о том, на что готова Украина, давайте услышим, на что готова Россия? Мы же не знаем – отметил Президент.

Зеленский напомнил, что к началу полномасштабного вторжения Россия уже контролировала Крым и треть Донетчины. За почти четыре года большой войны оккупантам удалось захватить еще лишь часть этой области, удерживая сейчас примерно 67–69% ее территории.

Все разговоры о том, что до конца года Россия сможет полностью оккупировать Донбасс, – это все болтовня – подчеркнул он.

Президент также привел личный исторический пример: его дед в 1943 году боролся против нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь.

Очень много павших и раненых. И я объяснил, что это слишком болезненный момент нашей истории и очень болезненная часть нашей жизни в Украине. Все не так просто, как кому-то может казаться – заявил Зеленский.

Что касается других регионов, он отметил, что враг не способен удержать приграничные участки на Сумщине, и уже через несколько месяцев там его не будет. Аналогичная перспектива, по словам Президента, ожидает и Харьковщину.

Что касается Николаевщины и Кинбурнской косы, Зеленский подчеркнул, что России эта территория нужна лишь как инструмент для блокирования украинского побережья, однако юридически Украина не признает никакой оккупации.

Что касается всех наших временно оккупированных территорий, я еще подчеркну, юридически мы не признаем оккупацию. Моя позиция такова – подытожил Президент.

