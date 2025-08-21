$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 15814 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 23711 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 51495 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 138149 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65514 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 114131 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 289705 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 89007 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 82421 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий, включая Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что юридически Украина не признает никакой оккупации.

Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»

Президент Владимир Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов за счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает – Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении отреагировал на спекуляции относительно возможного "обмена территориями" с Россией. Он подчеркнул, что для Украины существуют красные линии, которые невозможно пересечь, и первая из них – это отказ признавать любую оккупацию.

Чтобы говорить о том, на что готова Украина, давайте услышим, на что готова Россия? Мы же не знаем

– отметил Президент.

Зеленский напомнил, что к началу полномасштабного вторжения Россия уже контролировала Крым и треть Донетчины. За почти четыре года большой войны оккупантам удалось захватить еще лишь часть этой области, удерживая сейчас примерно 67–69% ее территории.

Все разговоры о том, что до конца года Россия сможет полностью оккупировать Донбасс, – это все болтовня

– подчеркнул он.

Президент также привел личный исторический пример: его дед в 1943 году боролся против нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь.

Очень много павших и раненых. И я объяснил, что это слишком болезненный момент нашей истории и очень болезненная часть нашей жизни в Украине. Все не так просто, как кому-то может казаться

 – заявил Зеленский.

Что касается других регионов, он отметил, что враг не способен удержать приграничные участки на Сумщине, и уже через несколько месяцев там его не будет. Аналогичная перспектива, по словам Президента, ожидает и Харьковщину.

Что касается Николаевщины и Кинбурнской косы, Зеленский подчеркнул, что России эта территория нужна лишь как инструмент для блокирования украинского побережья, однако юридически Украина не признает никакой оккупации.

Что касается всех наших временно оккупированных территорий, я еще подчеркну, юридически мы не признаем оккупацию. Моя позиция такова

 – подытожил Президент.

Напомним

Президент Зеленский подтвердил консультации с США и Европой относительно встречи с РФ. Киев настаивает на нейтральной европейской территории, отвергая Москву и Будапешт.

Степан Гафтко

