Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети

За добу 21 серпня російські війська втратили на війні з Україною 790 солдатів та 33 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1074320 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 11124 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3)

артилерійських систем ‒ 31835 (+46)

РСЗВ ‒ 1472 (+1)

засоби ППО ‒ 1210 (+1)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52787 (+318)

крилаті ракети ‒ 3598 (+33)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59426 (+110)

спеціальна техніка ‒ 3944 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"