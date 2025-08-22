Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети
Київ • УНН
21 серпня російські війська втратили 790 солдатів та 33 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 становлять 1074320 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1074320 (+790) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11124 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3)
- артилерійських систем ‒ 31835 (+46)
- РСЗВ ‒ 1472 (+1)
- засоби ППО ‒ 1210 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52787 (+318)
- крилаті ракети ‒ 3598 (+33)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59426 (+110)
- спеціальна техніка ‒ 3944 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
