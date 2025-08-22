$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети

Київ • УНН

 • 46 перегляди

21 серпня російські війська втратили 790 солдатів та 33 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 становлять 1074320 осіб.

Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети

За добу 21 серпня російські війська втратили на війні з Україною 790 солдатів та 33 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1074320 (+790) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11124 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 31835 (+46)
          • РСЗВ ‒ 1472 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1210 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52787 (+318)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (+33)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59426 (+110)
                            • спеціальна техніка ‒ 3944 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

                              Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"21.08.25, 11:21 • 3496 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Крилата ракета
                              Протиповітряна оборона
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат