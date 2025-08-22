$41.220.16
Эксклюзив
13:07 • 2200 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
12:16 • 3918 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 11502 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 13725 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
09:34 • 10858 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 12087 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 10793 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13124 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22360 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 45141 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Враг сосредоточил атаки на Покровск, но днем бои продолжаются также на других направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Российские войска 22 раза пытались продвинуться на Покровском направлении, также продолжаются бои на Купянском, Северо-Слобожанском, Курском направлениях. Украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Враг сосредоточил атаки на Покровск, но днем бои продолжаются также на других направлениях - Генштаб

Украинские защитники срывают планы оккупантов, имея успехи в ряде локаций. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Покровском направлении в течение дня вооруженные силы российской федерации 22 раза пытались продвинуться к позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться в районах Кондрашовки, Мирного, Степовой Новоселовки и Загрызового. Силы обороны успешно отбили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях фронта ситуация следующая:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается.

Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.

- передает Генштаб.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой сейчас продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские военные отбили наступление противника вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Степногорску и Успеновке.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.

Напомним

До половины из 157 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 августа в Генеральном штабе ВСУ.

Подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Уничтожено до трех БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались для разведки в Черном море.

Игорь Тележников

