Враг сосредоточил атаки на Покровск, но днем бои продолжаются также на других направлениях - Генштаб

Украинские защитники срывают планы оккупантов, имея успехи в ряде локаций. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Покровском направлении в течение дня вооруженные силы российской федерации 22 раза пытались продвинуться к позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться в районах Кондрашовки, Мирного, Степовой Новоселовки и Загрызового. Силы обороны успешно отбили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях фронта ситуация следующая:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается.

Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых – из реактивной системы залпового огня. - передает Генштаб.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой сейчас продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские военные отбили наступление противника вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Степногорску и Успеновке.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.

Напомним

До половины из 157 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 августа в Генеральном штабе ВСУ.

Подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Уничтожено до трех БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались для разведки в Черном море.