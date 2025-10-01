$41.320.16
Ексклюзив
06:00 • 7154 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 6402 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 4174 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 7560 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 12473 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 18658 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 29869 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46622 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37520 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46026 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Дві третини боїв - на чотирьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 155 бойових зіткнень за добу, з яких більшість припала на Покровський, Новопавлівський, Лиманський та Торецький напрямки. Противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних удари, застосував 5246 дронів-камікадзе.

Дві третини боїв - на чотирьох напрямках: карта від Генштабу

Дві третини зі 155 боїв на фронті минулої доби сталося на чотирьох напрямках - Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Торецькому, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Армія рф втратила 920 військових, 13 артсистем та 1 танк за добу 30 вересня - Генштаб01.10.25, 07:20 • 3442 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мала Токмачка
Степногірськ
Торецьк
Україна
Куп'янськ