Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 16359 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 28220 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 42854 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 36708 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 45608 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 71410 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 34436 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27721 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24371 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
Армія рф втратила 920 військових, 13 артсистем та 1 танк за добу 30 вересня - Генштаб

Київ • УНН

 • 1696 перегляди

За добу 30 вересня армія РФ втратила щонайменше 920 військових, 13 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 склали близько 1111480 осіб.

Армія рф втратила 920 військових, 13 артсистем та 1 танк за добу 30 вересня - Генштаб

Протягом доби 30 вересня армія рф втратила щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 13 артилерійських систем і 1 танк ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;    
    • танків – 11223 (+1) од;    
      • бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;    
        • артилерійських систем – 33324 (+13) од;    
          • РСЗВ – 1505 (0) од;    
            • засоби ППО – 1224 (0) од;    
              • літаків – 427 (0) од;    
                • гелікоптерів – 346 (0);    
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249)    
                    • крилаті ракети – 3790 (0);    
                      • кораблі / катери – 28 (0);    
                        • підводні човни – 1 (0);    
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);    
                            • спеціальна техніка – 3979 (0).    

                              Дані уточнюються.

                              758 людей залишаються в Куп'янську: ворог знищив усю критичну інфраструктуру01.10.25, 01:41 • 2272 перегляди

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України