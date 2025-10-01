Армія рф втратила 920 військових, 13 артсистем та 1 танк за добу 30 вересня - Генштаб
Київ • УНН
За добу 30 вересня армія РФ втратила щонайменше 920 військових, 13 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 склали близько 1111480 осіб.
Протягом доби 30 вересня армія рф втратила щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 13 артилерійських систем і 1 танк ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
- танків – 11223 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
- артилерійських систем – 33324 (+13) од;
- РСЗВ – 1505 (0) од;
- засоби ППО – 1224 (0) од;
- літаків – 427 (0) од;
- гелікоптерів – 346 (0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249)
- крилаті ракети – 3790 (0);
- кораблі / катери – 28 (0);
- підводні човни – 1 (0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);
- спеціальна техніка – 3979 (0).
Дані уточнюються.
758 людей залишаються в Куп'янську: ворог знищив усю критичну інфраструктуру01.10.25, 01:41 • 2272 перегляди