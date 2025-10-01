Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб

$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 15501 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 27573 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 41805 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 36232 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 45351 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 70847 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 34366 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27698 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24362 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21966 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ситуация критическая: Зеленский заявил, что один из дизель-генераторов Запорожской АЭС вышел из строя30 сентября, 18:57 • 7174 просмотра
Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли30 сентября, 19:09 • 4836 просмотра
Оккупанты снова ударили по Харькову и области: погибли двое мирных жителей - прокуратура30 сентября, 20:13 • 7358 просмотра
"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог30 сентября, 20:56 • 7136 просмотра
Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр23:32 • 4022 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 41782 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 25562 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 70834 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 81570 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74751 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 10433 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 15113 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 25937 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 38421 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 32071 просмотра
Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб

Киев • УНН

 • 722 просмотра

За сутки 30 сентября армия РФ потеряла по меньшей мере 920 военных, 13 артиллерийских систем и 1 танк. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 составили около 1111480 человек.

Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб

В течение суток 30 сентября армия РФ потеряла по меньшей мере 920 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 13 артиллерийских систем и 1 танк врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1111480 (+920) человек;    
    • танков – 11223 (+1) ед;    
      • боевых бронированных машин – 23294 (+3) ед;    
        • артиллерийских систем – 33324 (+13) ед;    
          • РСЗО – 1505 (0) ед;    
            • средства ПВО – 1224 (0) ед;    
              • самолетов – 427 (0) ед;    
                • вертолетов – 346 (0);    
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 65552 (+249)    
                    • крылатые ракеты – 3790 (0);    
                      • корабли / катера – 28 (0);    
                        • подводные лодки – 1 (0);    
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 63274 (+33);    
                            • специальная техника – 3979 (0).    

                              Данные уточняются.

                              758 человек остаются в Купянске: враг уничтожил всю критическую инфраструктуру01.10.25, 01:41 • 2080 просмотров

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины