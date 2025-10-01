Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 30 сентября армия РФ потеряла по меньшей мере 920 военных, 13 артиллерийских систем и 1 танк. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 составили около 1111480 человек.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1111480 (+920) человек;
- танков – 11223 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23294 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 33324 (+13) ед;
- РСЗО – 1505 (0) ед;
- средства ПВО – 1224 (0) ед;
- самолетов – 427 (0) ед;
- вертолетов – 346 (0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65552 (+249)
- крылатые ракеты – 3790 (0);
- корабли / катера – 28 (0);
- подводные лодки – 1 (0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63274 (+33);
- специальная техника – 3979 (0).
Данные уточняются.
