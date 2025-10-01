$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 11640 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 19693 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 35668 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 32747 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 42790 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 68235 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33627 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27414 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24133 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21791 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

758 человек остаются в Купянске: враг уничтожил всю критическую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 664 просмотра

На Купянском направлении продолжается эвакуация населения, 758 человек остаются в городе, всего на направлении около 4,4 тысячи человек. Враг уничтожил критическую инфраструктуру, но ВСУ сдерживают наступление, а Харьковщина готовится к отопительному сезону.

758 человек остаются в Купянске: враг уничтожил всю критическую инфраструктуру

В Купянске и на прилегающих территориях Харьковщины продолжается эвакуация населения. Сейчас в самом городе остаются 758 человек, всего на направлении еще находится около 4,4 тысячи человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах и поселках. Самыми тяжелыми остаются Купянское и Изюмское направления

- отметил глава ОВА.

Детали

На Купянском направлении враг уничтожил всю критическую инфраструктуру, что усложняет жизнеобеспечение жителей. В сложных условиях продолжается восстановление поврежденных объектов и доставка гуманитарной помощи.

За последние сутки удалось эвакуировать 153 человека, среди которых 26 детей из Шевченковской общины. Несмотря ни на что, Силы обороны продолжают сдерживать противника - продвижений врага к городу нет.

Кроме того, продолжается подготовка Харьковщины к отопительному сезону. На прошлой неделе правительство выделило 840 млн грн на защиту энергетических объектов области, работы выполняются максимально быстро, чтобы регион прошел зиму стабильно.

Напомним

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил о массированных обстрелах и попытках проникновения диверсионных групп в Купянск.

В городе продолжается контрдиверсионная операция, несмотря на постоянную опасность и контроль логистических путей вражескими дронами.

Украина держит фронт, несмотря на атаки рф, на отдельных направлениях контратакует - МИД29.09.25, 14:12 • 3902 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Синегубов
Харьковская область
благотворительность
Купянск