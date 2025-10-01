758 человек остаются в Купянске: враг уничтожил всю критическую инфраструктуру

В Купянске и на прилегающих территориях Харьковщины продолжается эвакуация населения. Сейчас в самом городе остаются 758 человек, всего на направлении еще находится около 4,4 тысячи человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах и поселках. Самыми тяжелыми остаются Купянское и Изюмское направления - отметил глава ОВА.

Детали

На Купянском направлении враг уничтожил всю критическую инфраструктуру, что усложняет жизнеобеспечение жителей. В сложных условиях продолжается восстановление поврежденных объектов и доставка гуманитарной помощи.

За последние сутки удалось эвакуировать 153 человека, среди которых 26 детей из Шевченковской общины. Несмотря ни на что, Силы обороны продолжают сдерживать противника - продвижений врага к городу нет.

Кроме того, продолжается подготовка Харьковщины к отопительному сезону. На прошлой неделе правительство выделило 840 млн грн на защиту энергетических объектов области, работы выполняются максимально быстро, чтобы регион прошел зиму стабильно.

Напомним

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил о массированных обстрелах и попытках проникновения диверсионных групп в Купянск.

В городе продолжается контрдиверсионная операция, несмотря на постоянную опасность и контроль логистических путей вражескими дронами.

