Украина держит фронт, несмотря на атаки рф, на отдельных направлениях контратакует - МИД
Киев • УНН
Силы обороны Украины контратакуют на отдельных направлениях и отвоевывают территории. Значительные силы россиян взяты в окружение и плен.
Несмотря на атаки россии, Украина держит фронт. На отдельных направлениях украинские военные контратакуют. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга в Польше, передает УНН.
Подробности
Несмотря на российские атаки, Украина держит фронт. На отдельных направлениях мы контратакуем и уже отвоевали некоторые территории, где также взяли в окружение и плен значительные силы россиян. Если бы Украина сегодня имела достаточное количество ПВО, дронов, снарядов, то ситуация на поле боя была бы качественно иной. В любом случае сегодня Украина доказала, на что способна
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по итогам которого заявил о хороших результатах по украинской дальнобойности, и о фокусе на ситуации на фронте, в том числе в районах Покровска и Доброполья, а также в Купянске.