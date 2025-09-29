$41.480.01
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 13262 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 5030 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 24510 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 47197 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69340 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50157 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44184 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66578 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72800 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Украина держит фронт, несмотря на атаки рф, на отдельных направлениях контратакует - МИД

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Силы обороны Украины контратакуют на отдельных направлениях и отвоевывают территории. Значительные силы россиян взяты в окружение и плен.

Украина держит фронт, несмотря на атаки рф, на отдельных направлениях контратакует - МИД

Несмотря на атаки россии, Украина держит фронт. На отдельных направлениях украинские военные контратакуют. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга в Польше, передает УНН.

Подробности

Несмотря на российские атаки, Украина держит фронт. На отдельных направлениях мы контратакуем и уже отвоевали некоторые территории, где также взяли в окружение и плен значительные силы россиян. Если бы Украина сегодня имела достаточное количество ПВО, дронов, снарядов, то ситуация на поле боя была бы качественно иной. В любом случае сегодня Украина доказала, на что способна

- сказал Сибига.

Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф18.09.2025, 15:49 • 51977 просмотров

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по итогам которого заявил о хороших результатах по украинской дальнобойности, и о фокусе на ситуации на фронте, в том числе в районах Покровска и Доброполья, а также в Купянске.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Покровск
Андрей Сибига
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Купянск
Польша