Зеленський заслухав Сирського: є хороші результати по дипстрайках, по фронту увага на Куп'янську, районах Покровська і Добропілля
Київ • УНН
Головнокомандувач Олександр Сирський доповів про успіхи далекобійності та ситуацію на фронті. Зеленський анонсував створення Технологічної Ставки для виробництва українських дронів та ракет.
Президент України Володимир Зеленський отримав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за підсумками якої заявив про хороші результати по українській далекобійності, і про фокус на ситуації на фронті, у тому числі у районах Покровська і Добропілля, а також у Куп'янську, пише УНН.
Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет
Зі слів Президента, він "учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим".
Головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції. Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів. Слава Україні!
