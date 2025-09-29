Зеленский заслушал Сырского: есть хорошие результаты по дипстрайкам, по фронту внимание на Купянске, районах Покровска и Доброполья
Киев • УНН
Главнокомандующий Александр Сырский доложил об успехах дальнобойности и ситуации на фронте. Зеленский анонсировал создание Технологической Ставки для производства украинских дронов и ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по итогам которого заявил о хороших результатах по украинской дальнобойности, и о фокусе на ситуации на фронте, в том числе в районах Покровска и Доброполья, а также в Купянске, пишет УНН.
Был доклад Главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость – есть хорошие результаты у нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая в большой степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно – производству наших дронов разных типов и ракет
По словам Президента, он "вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат – будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным".
Главком доложил также о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. Продолжаем контрнаступательную операцию. По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них – безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции. Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание – ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов. Слава Украине!
