Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 19968 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
28 сентября, 08:59 • 44089 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
28 сентября, 08:33 • 66792 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47767 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
28 сентября, 06:00 • 43395 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65797 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72506 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96684 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
26 сентября, 14:01 • 160250 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Зеленский заслушал Сырского: есть хорошие результаты по дипстрайкам, по фронту внимание на Купянске, районах Покровска и Доброполья

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Главнокомандующий Александр Сырский доложил об успехах дальнобойности и ситуации на фронте. Зеленский анонсировал создание Технологической Ставки для производства украинских дронов и ракет.

Зеленский заслушал Сырского: есть хорошие результаты по дипстрайкам, по фронту внимание на Купянске, районах Покровска и Доброполья

Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по итогам которого заявил о хороших результатах по украинской дальнобойности, и о фокусе на ситуации на фронте, в том числе в районах Покровска и Доброполья, а также в Купянске, пишет УНН.

Был доклад Главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость – есть хорошие результаты у нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая в большой степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно – производству наших дронов разных типов и ракет

- написал Зеленский.

Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов01.09.25, 15:32 • 7962 просмотра

По словам Президента, он "вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат – будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным".

Главком доложил также о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. Продолжаем контрнаступательную операцию. По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них – безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции. Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание – ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов. Слава Украине!

- указал Зеленский.

Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории29.09.25, 10:20 • 10046 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Покровск
Министерство обороны Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Купянск