Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении части вражеских подразделений и освобождении 175 кв. км территории. Общие потери оккупантов составляют 3185 человек и 969 единиц вооружения.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Силы обороны, действующие на главных направлениях фронта, в том числе Добропольском, и что в результате контрнаступательной операции окружена часть вражеских подразделений, освобождено 175 кв. км территории, а зачищено от вражеских диверсантов еще почти 195 кв. км, пишет УНН.
Детали
"Посвятил еще один день работе в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении", - написал Сырский в Telegram.
Главком сообщил, что "провел совещание с командирами частей и подразделений, задействованных в контрнаступательной операции".
Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении
Общие потери оккупантов на Добропольском направлении, по его данным, составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.
За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км
По его словам, с учетом докладов командиров на местах он определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.
Также Сырский сообщил, что принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.
"Еще раз благодарю личный состав за мужество и профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
