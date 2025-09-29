$41.480.01
07:20 • 4094 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 13472 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 39618 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 62492 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 43774 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 41879 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 64463 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72054 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 94544 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 156041 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории

Киев • УНН

 • 4108 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении части вражеских подразделений и освобождении 175 кв. км территории. Общие потери оккупантов составляют 3185 человек и 969 единиц вооружения.

Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Силы обороны, действующие на главных направлениях фронта, в том числе Добропольском, и что в результате контрнаступательной операции окружена часть вражеских подразделений, освобождено 175 кв. км территории, а зачищено от вражеских диверсантов еще почти 195 кв. км, пишет УНН.

Детали

"Посвятил еще один день работе в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении", - написал Сырский в Telegram.

Главком сообщил, что "провел совещание с командирами частей и подразделений, задействованных в контрнаступательной операции".

Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении

- отметил Сырский.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении, по его данным, составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км

- указал Сырский.

По его словам, с учетом докладов командиров на местах он определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.

Также Сырский сообщил, что принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

"Еще раз благодарю личный состав за мужество и профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Юлия Шрамко

