Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення частини ворожих підрозділів та звільнення 175 кв. км території. Загальні втрати окупантів становлять 3185 осіб та 969 одиниць озброєння.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відвідав Сили оборони, що діють на головних напрямках фронту, у тому числі Добропільському, і що в результаті контрнаступальної операції оточено частину ворожих підрозділів, звільнено 175 кв. км території, а зачищено від ворожих диверсантів ще майже 195 кв. км, пише УНН.
Деталі
"Присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку", - напив Сирський у Telegram.
Головком повідомив, що "провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції".
Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні
Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку, за його даними, становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.
За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км
З його слів, з урахуванням доповідей командирів на місцях він визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.
Також Сирський повідомив, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.
"Ще раз дякую особовому складу за мужність і професійність. Боротьба триває. Слава Україні!" - підкреслив Сирський.
