Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 14323 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
28 вересня, 08:59 • 40182 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
28 вересня, 08:33 • 63033 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 44274 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
28 вересня, 06:00 • 42058 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 64639 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72141 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 94817 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
26 вересня, 14:01 • 156600 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території

Київ • УНН

 • 4942 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення частини ворожих підрозділів та звільнення 175 кв. км території. Загальні втрати окупантів становлять 3185 осіб та 969 одиниць озброєння.

Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відвідав Сили оборони, що діють на головних напрямках фронту, у тому числі Добропільському, і що в результаті контрнаступальної операції оточено частину ворожих підрозділів, звільнено 175 кв. км території, а зачищено від ворожих диверсантів ще майже 195 кв. км, пише УНН.

Деталі

"Присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку", - напив Сирський у Telegram.

Головком повідомив, що "провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції".

Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні

- зазначив Сирський.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку, за його даними, становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км

- вказав Сирський.

З його слів, з урахуванням доповідей командирів на місцях він визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також Сирський повідомив, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

"Ще раз дякую особовому складу за мужність і професійність. Боротьба триває. Слава Україні!" - підкреслив Сирський.

Юлія Шрамко

Війна в Україні