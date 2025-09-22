Сили оборони просуваються на Добропільському напрямку, звільнено вже 164,5 кв. км - Сирський
Київ • УНН
Сили оборони України відновили контроль над 1,3 км² на Добропільському напрямку, просунувшись на окремих ділянках до 2,5 км. Загалом за час операції звільнено 164,5 км² та знищено 43 окупанти.
Сили оборони продовжують дії на Добропільському напрямку і просуваються вперед - минулої доби відновили контроль над 1,3 км², загалом за час операції на напрямку звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ворожих ДРГ, відновлено контроль над 7 населеними пунктами, зачищено від ДРГ ворога - 9, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 22 вересня у Telegram, пише УНН.
Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км
З його слів, під час ведення бойових дій "знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб". Також, за його даними, знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1).
Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять
За його словами, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. "Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі", - зазначив Головком.
Також, за інформацією Сирського, окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173.
"Боротьба триває! Слава Україні!" - наголосив Головком ЗСУ.
Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський 18.09.25, 15:35 • 2533 перегляди