Сили оборони просуваються на Добропільському напрямку, звільнено вже 164,5 кв. км - Сирський

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Сили оборони України відновили контроль над 1,3 км² на Добропільському напрямку, просунувшись на окремих ділянках до 2,5 км. Загалом за час операції звільнено 164,5 км² та знищено 43 окупанти.

Сили оборони продовжують дії на Добропільському напрямку і просуваються вперед - минулої доби відновили контроль над 1,3 км², загалом за час операції на напрямку звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ворожих ДРГ, відновлено контроль над 7 населеними пунктами, зачищено від ДРГ ворога - 9, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 22 вересня у Telegram, пише УНН.

Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км

- повідомив Сирський.

З його слів, під час ведення бойових дій "знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб". Також, за його даними, знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять

- написав Сирський.

За його словами, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. "Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі", - зазначив Головком.

Також, за інформацією Сирського, окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173.

"Боротьба триває! Слава Україні!" - наголосив Головком ЗСУ.

Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський 18.09.25, 15:35 • 2533 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна