Силы обороны продвигаются на Добропольском направлении, освобождено уже 164,5 кв. км - Сырский
Киев • УНН
Силы обороны Украины восстановили контроль над 1,3 км² на Добропольском направлении, продвинувшись на отдельных участках до 2,5 км. Всего за время операции освобождено 164,5 км² и уничтожено 43 оккупанта.
Силы обороны продолжают действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед - за прошедшие сутки восстановили контроль над 1,3 км², в целом за время операции на направлении освобождено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено от вражеских ДРГ, восстановлен контроль над 7 населенными пунктами, зачищено от ДРГ врага - 9, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 сентября в Telegram, пишет УНН.
Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. Наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км
По его словам, во время ведения боевых действий "уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника – 65 человек". Также, по его данным, уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклов – 1).
Всего за время операции, по состоянию на 00.00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от ДРГ противника. Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника – девять
По его словам, общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные – 1492. "Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена", - отметил Главком.
Также, по информации Сырского, оккупанты потеряли – 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 175, РСЗО – 5, автотехники – 441, мотоциклов и квадроциклов – 58, специальной техники – 1, БпЛА – 173.
"Борьба продолжается! Слава Украине!" - подчеркнул Главком ВСУ.
С начала контрнаступления на Добропольском направлении Силы обороны освободили 160 км² - Зеленский18.09.25, 15:35 • 2533 просмотра