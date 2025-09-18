$41.190.02
С начала контрнаступления на Добропольском направлении Силы обороны освободили 160 км² - Зеленский

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Президент Зеленский встретился с военными, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Освобождено 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, а также взято в плен почти сотня оккупантов.

С начала контрнаступления на Добропольском направлении Силы обороны освободили 160 км² - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. С начала операции украинские военные освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Донетчина. Встретился с нашими воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ходе операции, общей ситуации на фронте и будущих планах.

Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Почти сотню оккупантов удалось взять в плен, и только на этих неделях россияне имеют уже тысячи потерь ранеными и убитыми

- сообщил Зеленский.

Напомним

Украине удалось сорвать уже две наступательные операции армии РФ, однако Россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский