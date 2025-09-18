$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 13481 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10782 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11204 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19351 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13578 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40529 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 17:46 • 42382 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32834 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31636 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Звільнено 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, а також взято в полон майже сотню окупантів.

Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Від початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський