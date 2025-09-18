Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Звільнено 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, а також взято в полон майже сотню окупантів.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Від початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами
Зазначається, що Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.
Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими
Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени.