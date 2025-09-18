Від початку контрнаступу на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 160 км² - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Від початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими - повідомив Зеленський.

Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени.