Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф

Украина проводит одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и в районе Доброполья. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять – очищены от российского присутствия. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций – ребята молодцы – на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Был сегодня первый доклад Главкома Сырского по результатам. За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта - сообщил Зеленский.

Также он отметил, что Украина существенно пополнила обменный фонд – почти сотня уже есть российских пленных, будут еще, добавил Зеленский.

"Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять – очищены от российского присутствия. Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только на этих неделях – уже более двух с половиной тысяч, из них более 1300 россиян – убито.

Украина вполне справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. С начала операции украинские военные освободили уже 160 квадратных километров.