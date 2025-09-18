Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф

Україна проводить одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська та у районі Добропілля. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта - повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна суттєво поповнила обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще, додав Зеленський.

"Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито.

Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми", - заявив Зеленський.

Доповнення

