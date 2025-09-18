$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 4748 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 14046 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 11070 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11473 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19769 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13678 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40827 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 17:46 • 42447 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32864 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Україна проводить контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку, звільнивши 7 населених пунктів та очистивши ще 9 від російської присутності. За час операції ЗСУ звільнили 160 квадратних кілометрів території, знищивши понад 2500 окупантів.

Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф

Україна проводить одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська та у  районі Добропілля. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта

 - повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна суттєво поповнила обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще, додав Зеленський.

"Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито.

Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми", - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Від початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів. 

Анна Мурашко

