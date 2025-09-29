$41.480.01
Україна тримає фронт попри атаки рф, на окремих напрямках контратакує - МЗС

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Сили оборони України контратакують на окремих напрямках та відвойовуючи території. Значні сили росіян взяті в оточення та полон.

Україна тримає фронт попри атаки рф, на окремих напрямках контратакує - МЗС

Попри атаки росії Україна тримає фронт. На окремих напрямках українські військові контратакують. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі, передає УНН.

Деталі

Попри російські атаки Україна тримає фронт. На окремих напрямках ми контратакуємо й вже відвоювали деякі території, де також взяли в оточення та полон значні сили росіян. Якби Україна сьогодні мала достатню кількість ППО, дронів, снарядів, то ситуація на полі бою була б якісно іншою. У будь-якому випадку сьогодні Україна довела на що спроможна

- сказав Сибіга.

Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф18.09.25, 15:49 • 51977 переглядiв

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський отримав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за підсумками якої заявив про хороші результати по українській далекобійності, і про фокус на ситуації на фронті, у тому числі у районах Покровська і Добропілля, а також у Куп'янську.

Анна Мурашко

