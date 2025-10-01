758 людей залишаються в Куп'янську: ворог знищив усю критичну інфраструктуру

У Куп’янську та на прилеглих територіях Харківщини продовжується евакуація населення. Наразі в самому місті залишаються 758 людей, загалом на напрямку ще перебуває близько 4,4 тисячі осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру у прифронтових містах та селищах. Найважчими залишаються Куп’янський та Ізюмський напрямки - зазначив голова ОВА.

Деталі

На Куп’янському напрямку ворог знищив усю критичну інфраструктуру, що ускладнює життєзабезпечення мешканців. У складних умовах триває відновлення пошкоджених об’єктів та доставка гуманітарної допомоги.

За останню добу вдалося евакуювати 153 людей, серед яких 26 дітей із Шевченківської громади. Попри все, Сили оборони продовжують стримувати противника - просувань ворога до міста немає.

Крім того, триває підготовка Харківщини до опалювального сезону. Минулого тижня уряд виділив 840 млн грн на захист енергетичних об’єктів області, роботи виконуються максимально швидко, щоб регіон пройшов зиму стабільно.

Нагадаємо

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив про масовані обстріли та спроби проникнення диверсійних груп у Куп'янськ.

У місті триває контрдиверсійна операція, попри постійну небезпеку та контроль логістичних шляхів ворожими дронами.

