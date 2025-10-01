$41.320.16
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 3312 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 1822 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 5360 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 10689 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 18302 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 29594 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 45671 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37417 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 45982 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Две трети боев - на четырех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 155 боевых столкновениях за сутки, из которых большинство пришлось на Покровское, Новопавловское, Лиманское и Торецкое направления. Противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил 5246 дронов-камикадзе.

Две трети боев - на четырех направлениях: карта от Генштаба

Две трети из 155 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на четырех направлениях - Покровском, Новопавловском, Лиманском и Торецком, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб01.10.25, 07:20 • 3276 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Малая Токмачка
Степнохирск
Торецк
Украина
Купянск