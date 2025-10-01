Две трети боев - на четырех направлениях: карта от Генштаба

Две трети из 155 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на четырех направлениях - Покровском, Новопавловском, Лиманском и Торецком, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб