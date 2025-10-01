Две трети боев - на четырех направлениях: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 155 боевых столкновениях за сутки, из которых большинство пришлось на Покровское, Новопавловское, Лиманское и Торецкое направления. Противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил 5246 дронов-камикадзе.
Две трети из 155 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на четырех направлениях - Покровском, Новопавловском, Лиманском и Торецком, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений
Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 246 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.
На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.
На Сиверском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филиал.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении войска агрессора совершили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Армия РФ потеряла 920 военных, 13 артсистем и 1 танк за сутки 30 сентября - Генштаб01.10.25, 07:20 • 3276 просмотров