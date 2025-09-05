Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар 5 вересня, 10:18 • 17999 перегляди

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC 5 вересня, 12:20 • 12115 перегляди