Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 20074 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 44804 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 61558 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 44049 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 32205 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 81147 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 31277 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 35976 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37269 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 56 перегляди

Від початку доби зафіксовано 122 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 3565 обстрілів, застосували 1970 дронів-камікадзе та 79 керованих авіабомб.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

Від початку цієї доби відбулося 122 бойові зіткнення. Окупанти залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбивають п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. Бої не вщухають у двох локаціях.

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку — окупанти намагалися просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 — безповоротно. Також українські воїни знищили дев’ять автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Бої тривають у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Новоадріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів. Львове зазнало удару некерованими авіаційними ракетами.

На решті напрямків — без особливих змін, резюмували у Генштабі.

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб05.09.25, 17:03 • 2636 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Степногірськ
Україна
Львів
Куп'янськ