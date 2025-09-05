$41.350.02
16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
15:10
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили 1970 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 790 просмотра

С начала суток зафиксировано 122 боевых столкновения. Оккупанты совершили 3565 обстрелов, применили 1970 дронов-камикадзе и 79 управляемых авиабомб.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили 1970 дронов-камикадзе

С начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Оккупанты задействовали 1 970 дронов-камикадзе и совершили 3 565 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1 970 дронов-камикадзе и совершили 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отражают пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово. Бои не утихают в двух локациях.

Двенадцать штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении — оккупанты пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы.

Две вражеские атаки отбили наши защитники в районе Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филии и Новопавловки. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили девять автомобилей, 19 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и две вражеские пушки.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филии, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малеевка, Камышеваха. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов. Львово подверглось удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Степнохирск
Украина
Львов
Купянск